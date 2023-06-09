МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ситуация с Каховской ГЭС не повлияет на обеспечение Крыма питьевой водой, все водохранилища заполнены, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Всемирный Банк видит серьезные последствия разрушения Каховской ГЭС

"Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам замглавы правительства, власти страны по поручению президента Владимира Путина прорабатывали создание соответствующей инфраструктуры.

"Плюс, откровенно говоря, погода помогла", — добавил он.

Хуснуллин также отметил, что водохранилища региона заполнены на 100 процентов. По его словам, Крым обладает запасом воды на 500 дней.

Кроме того, правительство в данный момент работает над обеспечением поддержки крымских сельхозпроизводителей, которые рассчитывали на водоснабжение за счет Северо-Крымского канала, подчеркнули в пресс-службе вице-премьера.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.