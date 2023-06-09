МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Запад обвиняет Россию во всех проблемах с продовольствием, сложности вызывают цены и распределение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин назвал главную цель России в ЕАЭС

Глава российского правительства отметил на пленарной сессии Евразийского конгресса, что в течение нескольких лет профильные структуры ООН говорят об ухудшении ситуации на продуктовых рынках на фоне резких скачков стоимости, в том числе, топлива и удобрений.

"Разумеется, на Западе, это сейчас принято, во всех проблемах пытаются обвинить Россию, возложить ответственность за грядущий глобальный голод. В то же время Организация Объединенных Наций не фиксирует острого недостатка продуктов в глобальном масштабе. Сложности связаны в первую очередь с их распределением и ценовой конъюнктурой", — сказал Мишустин.

Согласно статистике, озвученной премьером, мировые цены на корзину продовольственных сырьевых товаров поднядлись почти на 20 процентов.