МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россияне в мае по сравнению с маем прошлого года стали отдавать предпочтение более доступным моделям приборов, позволяющих нагреть воду: средний чек покупки проточных водонагревателей снизился на 9%, до 8 970 рублей, а накопительных (бойлеров) — на 11%, до 12 610 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Россиян призвали вовремя предоставлять данные по счетчикам ЖКХ

"Средний чек покупки проточных водонагревателей составил 8 970 рублей, что на 9% ниже, чем в прошлом году. Число покупок при этом выросло на 51%. По накопительным водонагревателям (бойлерам) он достиг 12 610 рублей, снизившись на 11%. Число покупок выросло на 16%. Таким образом, россияне перешли на более экономные варианты приборов", — показало сравнение данных за май этого и прошлого года.

Эксперты отмечают, что росту продаж поспособствовали потребности дачников. В топе покупок были электрические проточные водонагреватели и бойлеры, ориентированные прежде всего на использование в загородных домах.

"Очевидно, что для многих дачное проживание или летний отдых стали актуальнее из-за роста цен на авиаперелеты и отельные варианты отпуска. Во многом благодаря этому россияне, имеющие и покупающие дачи, стремятся обустроить себе комфортный быт, включая бесперебойное обеспечение горячей водой вне города", — говорят эксперты.