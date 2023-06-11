МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Продажи мороженого в России на конец апреля замедлились — объемы в натуральном выражении в преддверии высокого сезона были ниже, чем год назад, когда потребление подстегнули температурные рекорды; но лето только начинается, сокращения ассортимента не наблюдается, а ретейлеры уже в мае стали говорить о росте спроса на сладкое лакомство, рассказали РИА Новости эксперты, представители отрасли и торговых сетей. Россияне будут есть больше стаканчиков мороженого

"За последние 12 месяцев по апрель 2023 года продажи мороженого в натуральном выражении замедлились: по сравнению с аналогичным периодом ранее динамика составила минус 6,7%, в то время как в 2022 году (с апреля 2021 года по апрель 2022 года — ред.) категория росла на 5,8%", — говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ.

Но окончательные выводы о результатах 2023 года можно будет сделать только после завершения лета — именно теплые месяцы остаются ключевыми для этого сезонного товара: например, пишут эксперты, всего за несколько теплых месяцев продается более половины годового оборота этой категории. Текущее замедление продаж, по их мнению, во многом можно связать с этим же фактором.

"Так, в 2021 году, лето которого запомнилось целой серией температурных рекордов, продажи мороженого превзошли самые оптимистичные прогнозы в среднем на 10% (с апреля 2020 года по апрель 2021 года — ред). И такую "высокую базу" индустрия не смогла преодолеть в более прохладное лето 2022 года. С этим преимущественно и связана более слабая динамика", — говорят в компании.

МАЙ ЛУЧШЕ АПРЕЛЯ

"Отрасль настроена очень позитивно. На сегодняшний день пока идем с теми же объемами производства, как в прошлом году, но надеемся, что лето будет теплым, и продажи вырастут", — говорит заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Ее слова подтверждают и данные ретейлеров: например, в "Яндекс Лавке" спрос на мороженое в мае вырос на 53% по сравнению с прошлым годом, в розничной сети "Магнит" — почти на 40% в годовом выражении, рост продаж во "Вкусвилле" — плюс 23%, а в "СберМаркете" в мае спрос на мороженое по сравнению с маем 2022 года подскочил сразу на 121,49%.

"Самым популярным среди покупателей форматом остается мороженое в вафельном стаканчике и мороженое на палочке. Суммарно на них приходится более половины продаж в натуральном выражении", — отмечают в NielsenIQ.

Например, в "Магните" продажи эскимо в натуральном выражении увеличились более чем в 1,5 раза, но популярностью пользовалось также мороженое в стаканчиках и рожках: спрос на него вырос более чем на 30%. "Магнит" приостановил работу платежных карт Magnit Pay

Основные предпочтения покупателей, по данным NielsenIQ — ванильное мороженое, с долей продаж в натуральном выражении 31,1% (год назад она была 30,4%) и пломбир — 13,3% (доля до этого — 14,3%). Заметную часть также занимают шоколадное мороженое и крем-брюле — 9% и 4,9%; при этом год назад они были чуть выше — на 0,1 процентных пункта.

Там также отмечают тренд на рост популярности мороженого в небольших упаковках: например, по итогам апреля продажи в крупных упаковках в натуральном выражении упали на 15-20%, а в небольших упаковках — в среднем на 1–3%. Возможно, динамика будет меняться: так, в мае, по данным "Яндекс Еды", в доставке пользователи предпочитали брать большие порции в ведерках и в виде тортов, и это почти половина всех заказов мороженого на сервисе.

СТАБИЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

В NielsenIQ отмечают, что ассортимент мороженого остался стабилен — сужение составило лишь 0,2%, а отечественным игрокам удалось войти в топ-5 самых успешных новых брендов 2022 года в своей категории. В компании замечают, что эту отрасль, как и другие, не обошел процесс брендозамещения, но, во многом благодаря ему, индустрии удалось сохранить разнообразие ассортимента. СМИ: Байдена соблазнили мороженым, чтобы отложить дефолт США

По итогам 2022 года в топ-5 наиболее успешных запусков мороженого вошли как товарные марки, появившиеся в результате ребрендинга (Maxiduo, Sunreme, Monterra), так и новые отечественные бренды, которым удалось резко нарастить денежные продажи: среди таковых в материалах отмечаются "Ленинградское" от компании "Петрохолод" и "Сливкин нос", произведенное на "Башкирском холоде".

"Тренд на импортозамещение стартовал с прошлого года. Сейчас идет активная разработка как новых технологий для отечественного производства, так и возможностей изготовления запчастей для импортного оборудования. До конца проблема не решена, идет отработка процесса, эксперименты, но тенденция очевидна", — говорит Уткина.

Комментируя обеспеченность производителей стабилизаторами, эмульгаторами, загустителями (в прошлом году на фоне санкций с этим возникали определенные сложности), она заметила, что поставки прекратились из скандинавских стран, но продолжаются из Италии. "Кроме того, многие отечественные производители стали пересматривать состав стабилизаторов, что требует дополнительного контроля производственного процесса, но не мешает качеству продукции", — подчеркнула собеседник агентства.

Россия в 2021 году произвела рекордный объем мороженого — 527 тысяч тонн; в 2022 году его выпуск снизился примерно на 11%, до 468 тысяч тонн.