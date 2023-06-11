МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Подрыв Каховской ГЭС, вероятно, негативно повлияет на цены на продовольствие в Великобритании, пишет газета Telegraph. Захарова оценила реакцию Киева на расследование ЧП на Каховской ГЭС

Украинская сторона нанесла удары по Каховской ГЭС 6 июня, разрушив верхнюю часть станции и вызвав нерегулируемый сброс воды. по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, Киев подорвал ГЭС из-за ослабления позиций на херсонском направлении. Президент Владлимир Путин заявлял, что варварская акция киевского режима привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

"Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания", — сказал газете главный экономист британского института распределения продуктов питания (IGD) Джеймс Уолтон.

По его словам, разрушение ГЭС коснулось около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Уолтон добавил, что в распределении сельскохозяйственной продукции в мире могут произойти изменения, из-за которых британские потребители почувствуют рост стоимости товаров.

Как отметил Telegraph, премьер-министр страны Риши Сунак начал изучать возможность ограничить цены на основные продукты питания.

Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.