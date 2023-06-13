С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов: так можно и нарастить потребление молока среди детей, и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, рассказала она в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Бесплатное питание предложили распространить на старшеклассников

По ее словам, назревающий кризис на российском молочном рынке, когда закупочные цены на молоко снижаются, а переработчики затоварены и увеличили количество промоакций, чтобы активизировать спрос на готовую молочную продукцию, во многом связан с изменением потребления.

"Меняются предпочтения, хотя по нормам здорового питания у детей, например, нужно увеличивать потребление молочных продуктов. И пока мы эту часть не решим, например, не будет вместе с горячим питанием для школьников 1-4 классов реализации молока через программу "школьное молоко", ситуация будет периодически возникать", — полагает Абрамченко.

По ее словам, эффект у такого подхода двойной: и для производителей молока, и для здоровья детей. "Такие меры, на мой взгляд, необходимы", — отмечает вице-премьер.

Комментируя сложности на рынке, она рассказала, что тяжелее всего приходится малому бизнесу и личным подсобным хозяйствам, которые сдают молоко сборщикам, а вот крупные и средние предприятия, работающие по долгосрочным контрактам, "чувствуют себя сегодня более уверенно".

"Для разных форм госпрограммой предусмотрены дифференцированные инструменты поддержки — от субсидий на каждый килограмм реализованного молока и льготных кредитов до грантов. Плюс снижение цен на сырье по цепочке провоцирует снижение цен на заводах и на полках магазинов", — полагает вице-премьер.

По ее словам, в последние недели спрос благодаря этой тенденции уже начал понемногу оживать. "Рассчитываем, что до конца года ситуация стабилизируется, и динамика прироста производства молока сохранится", — заключила Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 июня в 10.00 мск.