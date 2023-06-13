МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Преемник KFC в России сеть Rostic's открыла все принадлежащие ей 66 корпоративных ресторанов, говорится в сообщении компании. "Вкусно — и точка" до конца года откроет 50 новых ресторанов

"Компания "Юнирест" (бренды Rostic's и KFC) открыла все принадлежащие ей 66 корпоративных ресторанов под брендом Rostic's. Первый ресторан под этим брендом был открыт 25 апреля в Москве", — сообщили в компании.

Там отметили, что с 25 апреля в принадлежащих "Юнирест" ресторанах в Москве, Московской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) было продано более 700 тысяч бургеров, более 500 тысяч баскетов, около 500 разнообразных позиций курицы, порядка 600 тысяч стаканов с лимонадом и более 500 тысяч порций жареного картофеля.

"Более 3 миллионов человек стали гостями Rostic's и суммарно съели более 5 миллионов блюд", — указали в сообщении.

В прошлом году Yum! Brands приостановила деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Ижевский франчайзи сети "Смарт Сервис Лтд" приобрел российский бизнес Yum! Restaurants. Компания "Юнирест" управляет активами, которые сегодня принадлежат "Смарт Сервис Лтд".

Сеть ресторанов быстрого обслуживания включает более тысячи ста заведений под брендами Rostic's и KFC, большая часть которых работает по франчайзингу. "Юнирест" принадлежит 66 ресторанов под брендом Rostic's. География присутствия охватывает большинство регионов России.