МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Крупный турецкий производитель мебели Kelebek планирует в июле текущего года открыть в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве свой первый магазин в России, сообщили РИА Недвижимость представители ряда консалтинговых компаний. Европа заинтересована в получении газа через Турцию, заявил Эрдоган

По их данным, магазин будет флагманом для компании в России и займет 1,3 тысячи квадратных метров.

"В магазине будет представлена корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, товары для сада, аксессуары, предметы декора, матрасы и текстиль", — рассказали консультанты.

В будущем компания намерена открывать точки продаж в крупных российских городах с населением от 500 тысяч человек, добавили они.

Мебельный бренд Kelebek основан в Турции в 1935 году, входит в Doğanlar Holding Kelebek Group.