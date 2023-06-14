Турецкий производитель мебели Kelebek выходит на российский рынок
Крупный турецкий производитель мебели Kelebek планирует в июле открыть первый магазин в России
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Крупный турецкий производитель мебели Kelebek планирует в июле текущего года открыть в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве свой первый магазин в России, сообщили РИА Недвижимость представители ряда консалтинговых компаний.
По их данным, магазин будет флагманом для компании в России и займет 1,3 тысячи квадратных метров.
"В магазине будет представлена корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, товары для сада, аксессуары, предметы декора, матрасы и текстиль", — рассказали консультанты.
В будущем компания намерена открывать точки продаж в крупных российских городах с населением от 500 тысяч человек, добавили они.
Мебельный бренд Kelebek основан в Турции в 1935 году, входит в Doğanlar Holding Kelebek Group.