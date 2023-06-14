МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries начал экскурсии на свои склады, сообщила пресс-служба компании. Wildberries разрешит продавцам с серыми схемами выводить средства

О соответствующих планах в начале июня сообщала глава компании Татьяна Бакальчук.

"Wildberries запустил экскурсии на склады: первыми участниками стали студенты Университета правительства Москвы", — сообщает компания в среду.

"Тридцать студентов посетили логоцентр Wildberries в Подольске. Они узнали, как устроена работа крупного логистического центра для маркетплейса, как выстроены складские процессы от приемки товаров от предпринимателей до их отправки покупателям, и как автоматизация бизнес-процессов и инновации в области разработки ПО влияют на ключевые экономические показатели", — говорится в сообщении.