С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Бывший завод IKEA в Новгородской области уже скоро начнет выпуск своей продукции, постепенно ассортимент будет расширяться, выбор цвета и фактуры станет шире, сообщил РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Путин уточнил основания для избрания мер пресечения бизнесменам

Завод после более чем годового простоя возобновил работу в начале июня под брендом "Экстраверт".

"Выпуск ДСП и производство мебели на предприятии сохранится. Уже скоро первая продукция с новым брендом "Экстраверт" будет доступна покупателям. Реализация начнется с учетом потребностей внутреннего рынка России и будет расширяться в ассортименте", — сказал Никитин РИА Новости в рамках ПМЭФ.

По его словам, новый собственник намерен вложить в развитие производства до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года. Как рассказал Никитин, у новой продукции будет более 200 цветовых решений и фактур. "Это, безусловно, будет интересно мебельщикам", — заключил губернатор.

В марте прошлого года крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома IKEA сообщила о приостановке в связи с военной операцией на Украине работы магазинов и фабрик в России. Спустя год, в марте текущего года, компания "Инвест Плюс", связанная с петербургским производителем кухонных столешниц, фасадов и декоративных пленок "Слотекс", приобрела производственную площадку IKEA — ООО "Икеа Индастри Новгород " в Подберезье Новгородской области. Актив состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели.

Планировалось, что новый владелец фабрики будет выпускать продукцию под собственным брендом и развивать производство комплектующих для мебели бизнес-класса. Инвестиции в развитие производства оценивались до 3 миллиардов рублей в ближайшее два-три года. Позже сообщалось, что новые владельцы бывшего завода IKEA переименовали предприятие с ООО "Икеа Индастри Новгород " на ООО "Экстраверт". Кроме того, была подана заявка на регистрацию товарного знака LLC Extravert.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.