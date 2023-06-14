С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Оборот рынка интернет-торговли в России, по прогнозам, вырастет более чем на 20% и составит 6,2-6,5 триллиона рублей по итогам 2023 года, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По итогам 2022 года траты россиян на покупки в интернете составили почти 5 триллионов рублей, из них 4,8 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины.

"По этому году мы видим, что рост у нас сохраняется. Я думаю, что к концу года это будет примерно 6,2-6,5 триллиона рублей", — сказал Соколов в кулуарах ПМЭФ.

Он отметил, что нынешний оборот превышает показатели прошлого года, хотя спрос выровнялся и ажиотажа нет. Такие показатели, по словам президента АКИТ, достигаются за счет того, что аудитория увеличилась, и люди стали делать больше заказов.

При этом лидерами в товарных категориях являются цифровая и бытовая техника, мебель, товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, а также ювелирные украшения.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.