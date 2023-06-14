МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе eBay, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Wildberries запустил экскурсии на склады

Жалобы на неполадки в работе сервиса стали поступать в 15.19 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из Великобритании и США, а также Австралии, Германии и Италии.

В основном пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, а также о сбоях в приложении и некоторых проблемах с авторизацией.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.