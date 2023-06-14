2023-06-14T15:55:05+03:00
2023-06-14T15:55:05+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20230614/840825809.html
Пользователи сообщают о сбоях в работе eBay
Потребрынок
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе eBay, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы... ПРАЙМ, 14.06.2023
потребрынок, бизнес, новости, сша, великобритания, downdetector, сбои
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе eBay, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на неполадки в работе сервиса стали поступать в 15.19 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из Великобритании и США, а также Австралии, Германии и Италии.
В основном пользователи сообщают о неполадках в работе сайта, а также о сбоях в приложении и некоторых проблемах с авторизацией.
eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.