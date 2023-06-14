ВЕНА, 14 июн — ПРАЙМ. Австрийский концерн Swarovski завершил свой выход с российского рынка, сообщила газета Kleine Zeitung со ссылкой на слова главы компании Алексиса Назарда. Посол в Австрии иронично отреагировал на уход Swarovski из России

"Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершен", — привела газета слова Назарда.

В марте 2022 года Swarovski приостановила продажи на территории России, в том числе в интернет-магазинах.

Swarovski AG — австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.