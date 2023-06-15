С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках, рассказал РИА Новости на ПМЭФ директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов. В Америке предсказали конец эпохи дешевого кофе

Он отметил, что цены на кофе не определяются в России и полностью зависят от стоимости зелёного кофе и мировой биржи. Так, например, Индия и Вьетнам сейчас крупнейшие производители Робусты, а Бразилия — крупнейший экспортёр Арабики.

"Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года", — заявил Глухов в ответ на вопрос о том, на сколько могут вырасти цены на кофе в России.

"Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены — ред.), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.