МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Квас оказался лидером по росту потребления среди "летних" товаров в России — количество чеков на этот напиток в период с 10 мая по 10 июня в 2023 году выросло на 56% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, посчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса "Контур.Маркет". Специалист назвала полезное летнее блюдо русской кухни

"В лидерах по росту потребления летом — квас. Количество чеков на напиток за год увеличилось на 56%, а выручка — на 45%. Квас очень любят на Урале, больше всего его покупают в Челябинской и Свердловской областях", — говорится в исследовании.

На втором месте по росту потребления оказалось мороженое: количество чеков выросло на треть (33%), а выручка — на 14%. Больше всего мороженого едят в Москве и Московской области.

Тройку лидеров замыкают солнцезащитные средства. Количество чеков с этими средствами за год выросло на 27%, а в рублях продаж стало больше на 36%. Больше всего их купили в Самаре и Свердловской области — в этих регионах 30-градусная жара наступила с середины мая.

"Дальше в рейтинге средства от комаров: их стали покупать на 17% чаще по сравнению с прошлым годом, выручка выросла на 23%. Топ-5 закрывает вода, в 2023 году ее покупают на 16% чаще, а рост покупок в рублях — 17%", — отметили аналитики.