С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Ущерб для российского бизнеса от нелегальных интернет-продаж алкоголя может через пять лет составить более 130 миллиардов рублей в год, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в России

"Экономический же ущерб для легального предпринимательства через пять лет составит более 130 миллиардов рублей в год (250 миллиардов рублей – при негативном сценарии). При этом перевод в законную плоскость нелегальной торговли алкогольной продукцией в сети "Интернет" позволит получить через пять лет дополнительные налоговые поступления в размере 51,7 миллиардов рублей в год", — заявил он со ссылкой на данные исследования НИФИ Минфина РФ, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.

Соколов также отметил, что с 2018 года объем выпадающих доходов бюджета по основным налогам за счет развития нелегальной торговли алкогольной продукцией в интернете вырос в девять раз – за пять лет общий объем таких доходов составил более 50 миллиардов рублей.

По его словам, при сохранении ситуации через пять лет недополученные доходы бюджета превысят 68 миллиардов рублей в год, а за 2023-2027 годы суммарный объем выпадающих доходов бюджета составит 253,7 миллиарда.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.