МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 6 по 13 июня выросли по всем препаратам, сильнее всего подорожали аллохол — на 1,2% и корвалол — на 0,7%, свидетельствуют данные статистического ведомства. Росстат улучшил оценку спада ВВП России в январе-марте

"В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол – на 1,2%, корвалол – на 0,7%, поливитамины – на 0,6%, "Левомеколь" – на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный), "Эргоферон" и нимесулид – на 0,2%, комбинированные анальгетики и валидол – на 0,1%", — говорится в сообщении Росстата.

С начала месяца цены на все наблюдаемые медикаменты также выросли, в том числе на "Эргоферон" — на 0,32%, на "Ренгалин" — на 0,18%, на поливитамины — на 1,35%, на метамизол натрия — на 0,19%, на аллохол — на 1,85%, на "Левомеколь" — на 0,59%, на корвалол — на 1,36%, на комбинированные анальгетики — на 0,4%, на валидол — на 0,2%, на нимесулид — на 0,15%.

По данным Росстата, с начала года стоимость большинства наблюдаемых медикаментов также выросла. Цена на метамизол натрия увеличилась на 3,42%, на поливитамины — на 5,31%, на "Ренгалин" — на 1,36%, на "Левомеколь" — на 2%, на аллохол — на 7,79%, на комбинированные анальгетики — на 0,84%, на нимесулид — на 2,37%, на корвалол — на 2,02%. При этом цена на валидол с начала года снизились на 0,63%, а на "Эргоферон" — не изменилась.