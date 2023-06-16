МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International продолжает работу в России и нацелен на большую локализацию бизнес-процессов, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского подразделения компании. Норвежцы бойкотировали производителя сладостей "из-за России"

"На текущий момент компания меняет подход к операционной модели, чтобы иметь большую независимость бизнес-процессов и компетенции в стране для эффективного управления местным бизнесом в условиях существующих ограничений", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что компания продолжает работу в РФ, придерживаясь озвученных ранее ограничений – приостановки инвестиций в новые проекты и рекламу.

Сама Mondelez International сообщила в четверг, что сократила объемы операций в России и планирует до конца года выделить производство в стране в отдельный бизнес с самодостаточной цепочкой поставок.

"Компания меняет операционную модель закупок, чтобы стать более независимой и защищенной от потенциальных ограничений", — пояснили в пресс-службе.

Mondelez International — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании находится в Иллинойсе (США). Представительство в РФ открыто в 1994 году, среди брендов — шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol. В начале марта компания сообщила, что приостановила рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за ситуации на Украине.