"Почта России" пока не сможет продавать вино онлайн, так как проект перенесли с рассмотрения Госдумы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента — он перенесен на неопределенный срок.
Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин РФ внес в Госдуму в начале апреля.
"Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя — ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли — я не знаю", — заявил Соколов в кулуарах ПМЭФ.
Согласно базе данных нижней палаты парламента, Совет Госдумы действительно принял решение о переносе рассмотрения данного законопроекта на неопределенный срок.
При этом источник рассказал агентству, что перенос на неопределённый срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — "Почте России". РИА Новости направило запрос в компанию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230616/840843496.html