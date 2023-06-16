С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Законопроект, посвящённый эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Согласно базе данных нижней палаты парламента — он перенесен на неопределенный срок. В России призвали в срочном порядке начать онлайн-торговлю алкоголем

Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин РФ внес в Госдуму в начале апреля.

"Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя — ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли — я не знаю", — заявил Соколов в кулуарах ПМЭФ.

Согласно базе данных нижней палаты парламента, Совет Госдумы действительно принял решение о переносе рассмотрения данного законопроекта на неопределенный срок.

При этом источник рассказал агентству, что перенос на неопределённый срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — "Почте России". РИА Новости направило запрос в компанию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.