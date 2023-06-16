С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Волатильность курсов валют в данный момент не приведет к росту цен на сигареты в России, рассказал РИА Новости вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) Сергей Слипченко. В России оценили последствия ограничения объема ввоза жидкостей для вейпов

"Цены, естественно, в определенной степени зависят (от курсов валют — ред.), потому что основное сырье — это табак, который поставляется из-за рубежа и закупается в валюте. Но все-таки, я думаю, что основным параметром, влияющим на ценообразование, является акциз, потому что в среднем по ассортименту, например, традиционных сигарет, он составляет в районе 55% и даже больше, по некоторым позициям это уже 60%. Любое изменение этой величины приводит, естественно, к изменению цены", — заявил он в кулуарах ПМЭФ.

В ходе среды курс доллара на Московской бирже поднимался выше 85 рублей впервые с начала апреля 2022 года.

"Нет, тем более в тех параметрах и коридорах, в которых эти валютные колебания сейчас происходят", — добавил Слипченко в ответ на вопрос о том, стоит ли ждать повышения цен на сигареты в стране на фоне валютных колебаний.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.