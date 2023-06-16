С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ не в курсе причин, по которым законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с рассмотрения Госдумы, заявил РИА Новости замминистра Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ. "Почта России" пока не сможет торговать вином онлайн

Проект подразумевает запуск в Москве и Московской области с 1 ноября эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина. Соответствующий проект кабмин внес в Госдуму в начале апреля. Согласно базе данных нижней палаты парламента, рассмотрение документа перенесено на неопределенный срок.

"Я не знаю, почему… внутри Государственной думы перенесли его рассмотрение на неопределенный срок… Мы не участвовали просто в обсуждении", — сказал Сазанов в ответ на вопрос о причинах переноса.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил агентству, что законопроект был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы. При этом, по данным источника, перенос на неопределенный срок может быть вызван недовольством маркетплейсов тем, что такая возможность предоставляется только одному игроку — "Почте России".

РИА Новости направило запрос в компанию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.