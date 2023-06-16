С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Обязательная маркировка икры в России может начаться с марта следующего года — после эксперимента, рассказал журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. В России пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

"По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, — это март 2024 года как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться", — заявил он

Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры проходит в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.