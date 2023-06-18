МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российская экономика успешно справляется с санкциями, и быстро ее победить невозможно, заявила в эфире Sky News корреспондент Диана Мэгней. Мезенцев оценил, насколько успешно Россия и Белоруссия выдерживают санкции

"Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт", — отметила журналистка.

При этом Мэгней восхитило то, как бизнес в России справляется с ограничительными мерами. В частности, она отметила, что Inditex — компания, владеющая брендом Zara — открыла магазины с русскими названиями, в которых "вероятнее всего, продаются произведенные в России товары".