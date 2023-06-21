МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цены на свинину, мясо кур, сахар, картофель на неделе с 14 по 19 июня выросли, яйца, капуста и гречневая крупа подешевели, следует из материалов Росстата.

Свинина за неделю с 14 по 19 июня подорожала на 0,05%, до этого, с 6 по 13 июня — на 0,52%, а с начала года по 19 июня цена на нее выросла на 0,95%. Мясо кур в эти периоды подорожало в среднем на 1,07% и на 1,77% соответственно, с начала года — на 6,87%.

Сахарный песок стал дороже на 0,71% (до этого — на 1,06%), яйца подешевели на 0,43% (до этого — на 0,84%), цена на подсолнечное масло снизилась на 0,34% против 0,69% отчетным периодом ранее. С начала года по 19 июня сахарный песок в РФ подорожал на 10,75%, а куриные яйца и подсолнечное масло — подешевели на 4,95% и на 4,31%.

Цельное питьевое пастеризованное молоко с 14 по 19 июня подешевело на 0,15%, стерилизованное — подрожало на 0,1%; с 6 по 13 июня по этим продуктам — минус 0,13% и плюс 0,07% соответственно. С начала года по 19 июня и пастеризованное, и стерилизованное молоко подешевели — на 0,9% и на 3,19%.

Гречка с 14 по 19 июня упала в цене на 1,03%, пшенная крупа — на 0,13%, рис — подорожал на 0,21%; на неделе с 6 по 13 июня гречневая и пшенная крупы подешевели на 0,82% и на 0,56%, рис — подорожал на 0,3%. С начала года по 19 июня цены на гречневую крупу в РФ снизились на 17,67%, на рис и пшено — на 0,16% и на 2,71%.

Капуста за отчетный период подешевела на 5,75%, также стали дешевле помидоры (минус 4,71%) и лук (минус 2,53%). В то же время цены на морковь выросли на 5,32%, на картофель и свеклу – на 4,99% и на 3,49%, яблоки стали дороже на 1,38%, огурцы – на 0,59%. В среднем снижение цен на плодоовощную продукцию составило 0,2%.