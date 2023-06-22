МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Свыше 40% россиян оценивают свои золотые капиталы более чем в 100 тысяч рублей, однако лишь 9% пользуются всеми предметами из "коллекции", а каждый второй и вовсе уже готов обменять его на деньги, следует из данных финтех-оператора розничного рынка физического золота Goldex, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"74% россиян хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков, причем у 54% их много — больше пяти… При этом большая часть респондентов считают, что хранят дома золотые ювелирные украшения и изделия из золота на сумму от 50 до 100 тысяч рублей и выше. На долю более 100 тысяч рублей приходится большая часть ответов — 41,1%", — говорится в исследовании. В нем приняли участие более 1500 жителей городов-миллионников.

Отмечается, что большую часть изделий из золота (70%) россияне приобрели самостоятельно в магазине или получили в подарок (54%). Еще 12% купили золото в ломбарде или банке, 9,4% приняли по наследству. Около 3,5% драгметалла, хранящегося в домах россиян, попало к ним случайно, как удачная находка. Примерно столько же было приобретено у частных владельцев или на аукционе.

Однако большинство людей не используют свою "коллекцию" — только 9% пользуются всеми предметами из нее, еще 18% постоянно обращаются к одному-двум. "Таким образом, исследование показало, что на руках у жителей страны — сотни миллионов штук ювелирных украшений и изделий из золота на общую сумму более 3 триллионов рублей. При этом 2,5 триллиона рублей в виде ювелирных украшений и изделий из золота не используются", — добавляется в материалах.

Кроме того, каждый второй обладатель домашнего золота готов прямо сейчас обменять его на реальные деньги, "если будет предложена адекватная цена". Почти 30% россиян, в свою очередь, положительно относятся к продаже таких запасов, но не думают, что для этого пришло время. Еще 23% считают золото неприкосновенным запасом и не готовы расстаться с ним.

"Больше половины россиян остались бы довольны, если бы продажа золота принесла им доход до 50 тысяч рублей. 20% удовлетворила бы сумма от 50 до 100 тысяч рублей, 27% россиян хотели бы заработать на реализации своего золота свыше 100 тысяч рублей… У большинства опрошенных россиян нет опыта продажи собственных изделий из золота, об этом заявили 37% респондентов. 25% уже продавали золото однажды, 28% – несколько раз, а 10% делают это регулярно", — подчеркнули в компании.