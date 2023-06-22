МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Количество гостей в российских ресторанах за последний год выросло, одни заведения фиксируют двойной рост, в том числе за счет гостей из Китая, другие отмечают увеличение на 5-15% на фоне перехода от онлайн-заказов к личному посещению, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Вкусно — и точка" до конца года откроет 50 новых ресторанов

"В целом, сейчас месяц за месяцем (каждый месяц в сравнении с прошлым годом — ред.) мы ощущаем стабильный рост плюс 110% по гостям и по выручке. Появились гости из Китая, практически ежедневно", — рассказал управляющий ресторана "Матрешка" Сергей Меркулов.

Рост количества гостей фиксируют и в сети ресторанов японской кухни "Тануки". "В мае-июне этого года мы видим рост посещаемости ресторанов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%. Фиксируем, что гости переходят от онлайн-заказов к посещению ресторанов", — сообщила генеральный управляющий Tanuki Family Алла Бондаренко.

В свою очередь директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов рассказал агентству, что их сеть пока не видит увеличения числа посетителей, однако замечает рост интереса к летним верандам. Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и владелец сети ресторанов "Рыба и Мясо" Сергей Миронов рассказал, что в его сети за последний год рост количества гостей составил 10-15%. Он отметил, что трафик растет за счет популяризации ресторанов и здоровой конкуренции на рынке.

"Люди не стали больше есть в ресторанах. Трафик у одних растет за счет того, что кто-то стал более профессиональным, старается держать лояльными цены и готовить вкусные блюда, а у других это не получается. Если смотреть в целом статистику по ресторанам, какого-то глобального роста выручки нет, она держится в рамках инфляции", — пояснил Миронов.

Помимо общего роста трафика ресторанов генеральный управляющий Tanuki Family отметила следующий тренд: в Москве на 4,5% увеличился интерес гостей к посещению ресторанов в спальных районах в выходные вместо посещения точек в центре. "Мы связываем это с ростом комфорта и желанием вкусно поесть после прогулок на природе в своем районе", — сказала она. С этим мнением согласился и Муратов. "В будние дни большей популярностью пользуются рестораны в центре города. Что касается спальных районов, то там трафик значительно выше на выходных", — заключил он.