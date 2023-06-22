МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ozon снова стал лидером среди российских франшиз, открыв 11 601 партнерский магазин с мая 2022 по май 2023 года, пишет журнал Forbes. Ozon начнет взимать плату с продавцов подделок и реплик

Издание составило рейтинг 30 самых выгодных российских брендов франшиз. Согласно данным Forbes, оборот рынка франчайзинга в прошлом году вырос на 19%, достигнув 2,8 триллиона рублей. На начало текущего года в России работало 3249 таких брендов, что на 5% больше, чем годом ранее.

Кроме того, за год и по состоянию на май у тридцати участников рейтинга открылось более 18 тысяч партнерских предприятий, что стало по большей части заслугой маркетплейсов. "У Ozon за этот период стало на 11 601 партнерский пункт выдачи заказов (ПВЗ) больше", — пишет издание.

Второе место рейтинга занял маркетплейс Wildberries, открыв 4970 партнерских ПВЗ. Помимо этого, в список вошли сеть продуктовых магазинов "Авокадо", международный оператор экспресс-доставки СДЭК и детская кибершкола Kiberone. Самой невостребованной оказалась франшиза продуктовых магазинов "Фасоль", запущенная немецкой торговой сетью Metro AG — за рассматриваемый период под этим брендом было закрыто 118 партнерских предприятий.

Восемь из 30 участников списка Forbes — образовательные проекты. В рейтинг впервые вошла сеть музыкальных школ "Не школа". Среди новичков рейтинга также киберспортивные клубы Colizeum: за год у бренда открылось 112 новых партнерских точек и ни одной не закрылось. Развивающие центры IQ007 и языковые школы "Полиглотики" возглавили список в категории брендов с инвестициями от 1 до 5 миллионов рублей, обогнав медицинские лаборатории.

Издание добавляет, что эксперты отмечают увеличение интереса к сервисам по ремонту техники, обуви и одежды, появились даже новые виды франшиз — реставрация обуви и аксессуаров. При этом, по данным Franshiza.ru, которые приводит Forbes, спрос на магазины продуктовой розницы в 2023 году сократился на 15% по сравнению c прошлым годом. С середины 2022 года стабильно востребованы концепции фастфуда, на 18% выросла популярность франшиз, связанных с торговлей автозапчастями.