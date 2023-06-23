МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Детский мир" будет развивать новую сеть детской одежды под брендом Lassie на базе ушедшего из России финского производителя Reima, следует из данных ЕГРЮЛ и рекрутинговой компании HeadHunter. Правительство утвердило правила передачи конфиската на гуманитарные цели

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Рейма" было переименовано в ООО "Ласси" в конце мая текущего года.

Согласно информации в профиле компании на HeadHunter, магазины сети Lassie откроются в ключевых торговых центрах России в третьем квартале этого года.

"У нас очень амбициозная цель — стать брендом № 1 в категории детской одежды в России", — говорится в описании компании. Согласно странице с вакансиями, компания сейчас ищет, в частности, руководителя розничной сети, директора по розничным продажам и франчайзингу, управляющего розничным магазином Lassie ТЦ ЦДМ и дизайнера обуви.

В феврале этого года Reima завершила выход с российского рынка и продала активы местным инвесторам: владельцем 75% ООО "Рейма" стало АО "Валан Менеджмент", еще 25% перешли к ООО "ДМ Капитал" (структура "Детского мира").

Магазины Reima в России были закрыты еще в марте прошлого года. А использование бренда Reima франчайзинговыми предпринимателями было прекращено после переходного периода в июне.