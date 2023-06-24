МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В российских магазинах цены на некоторые продукты питания, относящиеся к фруктам и овощам, снизились вдвое, рассказал в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод. За неделю с 14 по 19 июня в России подорожали четыре продукта

По его словам, появление на полках магазинов фруктов нового урожая из стран Средней Азии и южных регионов России ведет к снижению цен на эти товары.

"Обратите внимание на те фрукты и овощи, которые у нас тоже растут, но созревают позже, чем их начинают привозить из Узбекистана и Таджикистана. Раньше цены на них были совершенным "космосом", а теперь они снижаются. Например, черешня в мае стоила 1000-1200 рублей за килограмм, а теперь 400-500 рублей", — сказал Леонид Холод.

То же самое, отметил он, происходит с ценами на нектарины, персики и абрикосы.

"Качественные нектарины и персики нового урожая за месяц опустились в цене с 800-900 рублей до 250-350 рублей за килограмм. Абрикосы тоже стоили 900-1100 рублей, а сейчас значительно дешевле", — рассказал экономист.

Он объяснил, что чем больше фруктов привозят, тем ниже цены на них. "Когда пойдет наш урожай – краснодарский, ставропольский, ростовский – то снижение будет еще заметнее", – прогнозирует эксперт.