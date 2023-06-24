Росстат: стоимость борща в России за десять лет достигла 316 рублей
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Стоимость борща в России за десять лет выросла вдвое — до 316 рублей, с февраля 2022 года — на 11,5%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
Для приготовления трех литров борща по традиционному рецепту потребуется 500 граммов говядины, по 300 граммов картофеля и капусты, по 200 граммов моркови и свеклы, 100 граммов репчатого лука, а также 30 граммов томатной пасты, 5 граммов чеснока, 17 граммов подсолнечного масла и по 4 грамма сахара и соли.
Если в мае 2013 года такой набор продуктов обошелся бы россиянину в 161 рубль, то к февралю прошлого года его стоимость выросла до 283,5 рубля, а в мае текущего — до 316 рублей.
Самым подорожавшим ингредиентом для борща за 10 лет стала томатная паста — в 3,1 раза. Следом идут репчатый лук (в 2,5 раза) и чеснок (в 2,3 раза).
При этом с февраля 2022 года больше остальных подорожал лук — в 2,3 раза, затем идут томатная паста (на 27%) и соль (на 21%). В то же время за этот же период подешевели четыре продукта из набора: картофель (на 25%), чеснок (на 22%), свекла (на 17%) и капуста (на 9%).
По данным Росстата, в мае килограмм говядины стоил 493 рубля, картошки — 36 рублей, моркови — 58 рублей, свеклы — 39 рублей, лука — 73 рубля, капусты — 60 рублей, чеснока — 266 рублей. Купить килограмм томатной пасты можно было за 335 рублей, подсолнечного масла — 118 рублей, сахара — за 69 рублей и соли — за 18 рублей.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230624/840913065.html