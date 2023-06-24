МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Стоимость борща в России за десять лет выросла вдвое — до 316 рублей, с февраля 2022 года — на 11,5%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Экономика адаптировалась под новые реалии, заявил глава Росстата

Для приготовления трех литров борща по традиционному рецепту потребуется 500 граммов говядины, по 300 граммов картофеля и капусты, по 200 граммов моркови и свеклы, 100 граммов репчатого лука, а также 30 граммов томатной пасты, 5 граммов чеснока, 17 граммов подсолнечного масла и по 4 грамма сахара и соли.

Если в мае 2013 года такой набор продуктов обошелся бы россиянину в 161 рубль, то к февралю прошлого года его стоимость выросла до 283,5 рубля, а в мае текущего — до 316 рублей.

Самым подорожавшим ингредиентом для борща за 10 лет стала томатная паста — в 3,1 раза. Следом идут репчатый лук (в 2,5 раза) и чеснок (в 2,3 раза).

При этом с февраля 2022 года больше остальных подорожал лук — в 2,3 раза, затем идут томатная паста (на 27%) и соль (на 21%). В то же время за этот же период подешевели четыре продукта из набора: картофель (на 25%), чеснок (на 22%), свекла (на 17%) и капуста (на 9%).

По данным Росстата, в мае килограмм говядины стоил 493 рубля, картошки — 36 рублей, моркови — 58 рублей, свеклы — 39 рублей, лука — 73 рубля, капусты — 60 рублей, чеснока — 266 рублей. Купить килограмм томатной пасты можно было за 335 рублей, подсолнечного масла — 118 рублей, сахара — за 69 рублей и соли — за 18 рублей.