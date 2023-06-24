МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс "кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине июня вырос на 1,8 пункта — до 103,2 пункта. Индекс деловой активности в еврозоне в июне снизился больше прогноза

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За период с 1 по 15 июня по сравнению со второй половиной мая средний чек вырос по ветчине (на 8,2%, до 119 рублей), сахару (на 5,1%, до 62 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 130 рублей). Снизился он по кофе (на 0,5%, до 192 рублей), огурцам (на 0,9%, до 106 рублей). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону (37 рублей) и сыру (152 рубля).

Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом вырос на 1,8 пункта и составил 103,2 пункта.