РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — ПРАЙМ. Ретейлеры в Ростовской области сформировали недельный запас продовольствия, его достаточно, сообщил в субботу журналистам директор департамента потребительского рынка области Алексей Панкратов. Названы продукты, подешевевшие в России более чем вдвое

"Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ретейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", — сказал он.

Панкратов добавил, что также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия находится на постоянном контроле.

Ранее администрация Ростова-на-Дону также сообщила, что дефицита продовольствия, воды, топлива и гигиенических средств в городе нет и не стоит массово скупать эти категории товаров.