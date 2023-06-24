МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Производители продуктов в РФ продолжают работу во всех регионах в штатном режиме, запасов на складах для обеспечения населения продовольствием сейчас достаточно, сообщили РИА Новости в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"). В АКОРТ оценили товарные запасы в южных регионах России

"Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме. Складских запасов для обеспечения населения продовольствием на данный момент достаточно", — сообщили в ассоциации.

Ранее в "Мираторге" также заявили, что компания работает в штатном режиме. "Работаем в штатном режиме", — сообщали РИА Новости и в пресс-службе группы "Черкизово".

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.