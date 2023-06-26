МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Россияне, если бы имели возможность покупать алкоголь онлайн, хотели бы пользоваться этой функцией при ряде условий – треть граждан желали бы видеть подтверждающую подлинность специальную пломбу на продукции, примерно столько же – маркировку, следует из материалов сервиса поиска работы и подбора сотрудников "Работа.ру" и экосистемы технологических решений для малого и среднего предпринимательства "Эвотор", которые есть у РИА Новости. В России появится онлайн-биржа для подбора туров

В исследовании, которое проводилось в июне, участвовали 3500 пользователей "Работа.ру" изо всех регионов России: согласно результатам, более четверти россиян (27%) пользуются услугами доставки несколько раз в месяц, 6% — до шести раз в неделю, 16% — несколько раз в полгода, 14% — несколько раз в год. У 1% респондентов сервисы доставки востребованы ежедневно, но при этом у 12% — реже, чем раз в год.

"Выяснилось, как россияне предпочли бы заказывать алкоголь, если это было бы возможным: по 34% отметили, что заказывали бы алкоголь при условии наличия специальной пломбы на упаковке алкоголя, чтобы его было невозможно подменить во время доставки, а также предъявили высокие требования к маркировке такой продукции и проверке доставляющей стороны", — говорится в материалах (предоставлялся множественный вариант выбора).

В то же время 27% готовы были бы покупать только продукцию проверенных производителей, а 25% — пользоваться лишь аккредитованными маркетплейсами. Но еще 34% отметили, что не пьют вовсе, поэтому покупки алкоголя им неинтересны ни в каком формате.

Дискуссии о легализации дистанционных продаж алкоголя в РФ идут достаточно давно: сейчас его реализация через онлайн-площадки запрещена, в том числе с доставкой на дом. В конце прошлого года стало известно о планируемом эксперименте по онлайн-продаже отечественного вина в Москве и области через сайт "Почты России", но в июне соответствующий законопроект был снят с планируемого рассмотрения Госдумы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Среди товаров, на которые действуют ограничения к доставке, респонденты также высказались по поводу необходимости приобретать в режиме онлайн рецептурные препараты и алкогольную продукцию, с долей 21% по каждой категории. Еще 11% хотели бы приобретать редкие биологически активные добавки, а 9% признались, что покупали бы дистанционно табачные изделия, если бы это было возможным.

Отдельная тема — домашние питомцы: например, 8% респондентов хотели бы приобретать онлайн с доставкой ветеринарные препараты, а 4% — даже питомцев в зоомагазинах, при условии их правильной доставки до дома. "Менее 3% отмечали также драгоценные камни и изделия из них, салюты и бытовую пиротехнику, драгоценные металлы, а также агрохимикаты", — говорится в материалах.

В целом среди использующих услуги доставки 50% отмечают, что чаще всего заказывают продукты, каждый третий (33%) — одежду, обувь и детали гардероба, 28% — косметические и уходовые средства, столько же — бытовую химию.

Также среди наиболее популярных категорий для заказа — аксессуары для дома (24%) и бытовая техника (24%), товары для животных (21%) и электроника (18%), аптечные средства и лекарства (16%). В этот список попали и книги — их постоянно заказывают 13% опрошенных.

РЕГИОНЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Среди регионов доставку активнее всего используют предприниматели в Москве и Московской области (27%), Санкт-Петербурге (11%), Краснодарском крае (5%), одинаково в Свердловской, Ростовской и Челябинской областях (по 3%). Но при этом подтягиваются и другие регионы, а доставка становится востребованной не только в региональных центрах, но и в средних городах — например, в Шахтах или Орске.

По данным "Эвотора", в малом и среднем бизнесе около 70% заказов приходится на доставку непродовольственных товаров и 27% — на доставку продуктов и воды. Кроме того, помимо таких обычных товаров, как одежда, техника, косметика или хозтовары, покупатели заказывают на дом не совсем привычные — например, антиквариат или дрова и сено.

"Также постепенно растет спрос на получение услуг на выезде. Кроме традиционных: ремонт оборудования и техники, сборка мебели, монтаж окон, дверей, кухонь, это и достаточно новые — например, проведение праздников на дому, забор анализов или ветеринарные услуги", — сообщил директор инновационной лаборатории "Эвотора" Кирилл Хаустов.