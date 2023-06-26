МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Товары и услуги интересуют пользователей русскоязычных социальных сетей больше, чем военная тематика и политика, говорится в исследовании Brand Analytics, с которым ознакомилось РИА Новости. Названы профессии, которые чаще всего выбирают молодые россияне

Авторы проанализировали массив в 312 миллионов русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа с 1 по 14 июня 2023 года. Нейросети разделили поток сообщений на 62 тематики. "С большим отрывом в рейтинге популярных тематик в соцмедиа лидируют "Товары и услуги". На втором месте — "Одежда и обувь", как одна из самых многочисленных товарных групп", — говорится в материалах исследования.

Главной площадкой для сообщений этой тематики названа сеть "ВКонтакте". Но тематика "Товары и услуги" лидирует также в Telegram и других пабликах. Авторы делают вывод, что пользователи этих сетей активно используют их для ведения бизнеса, в том числе для частных продаж, и для принятия решения о покупках.

Новостная повестка, связанная с СВО, армией и смежными темами тоже волнует многих пользователей — эта рубрика замыкает топ-3 самых популярных тем. На четвертном месте по популярности в социальных медиа оказались вопросы, связанные с поиском работы и сотрудников. А "политика" заняла только пятую строчку рейтинга. Причем политическая тематика оказалась самой популярной в русскоязычной части YouTube и на "Дзене". А пользователей "Одноклассников" больше всего волновала военная тематика.

С небольшим отставанием от политики на шестом месте в общем рейтинге — рубрика "красота". О темах, связанных с бьюти-индустрией, больше всего говорят во "ВКонтакте", Telegram.

Кроме того, в топ-20 популярных тематик: семья и дети, еда и кулинарные рецепты, музыка и культурные события, кино и видеоигры, автомобили и спорт, животные и природа. "Заметим, что духовное здоровье беспокоит людей гораздо больше, чем физическое: тематика "Психология и отношения" — на девятом месте, а "Здоровье и медицина" — двадцатом", — отмечают авторы.