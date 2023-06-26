МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Первые партии яиц с единственной в Комсомольске-на-Амуре птицефабрики поступили в продажу после прошлогодней вспышки птичьего гриппа, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Павел Сторожук. В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

В октябре 2022 года на АО "Птицефабрика Комсомольская" начался падеж птицы. Из-за вспышки птичьего гриппа в городе объявили режим ЧС и ввели карантин. Все поголовье фабрики (более 500 тысяч) было уничтожено. Птичий грипп был обнаружен у диких ворон, выявленных рядом с фабрикой. В декабре карантин сняли. Прокуратура заявила в январе 2023 года, что ущерб превысил 200 миллионов рублей, было заведено дело о нарушении ветеринарных правил.

"Первые партии куриного яйца, произведенного на птицефабрике "Комсомольская", поступили на реализацию в фирменные торговые точки в городе Комсомольске-на-Амуре, а уже в июле планируются поставки в другие населенные пункты края", — написал Сторожук в своем телеграм-канале.

По его словам, до вспышки птичьего гриппа мощность птицефабрики составляла до 43% валового производства яиц в регионе.

"К концу года в планах предприятия выйти на полную мощность, что позволит производить 135 миллионов яиц в год", — заключил министр.

Самостоятельное птицеводческое предприятие птицефабрика "Комсомольская" открылось в 1965 году. До падежа птицы фабрика была стабильно действующим предприятием, производственная мощность составляла 115 миллионов яиц в год при среднегодовом поголовье 400 тысяч кур-несушек.

После карантина первую партию цыплят (85 тысяч) завезли на фабрику в марте, затем в апреле — еще 51,8 тысячи. Предприятие в конце октября 2022 года заложило десятки тысяч инкубационных яиц для выращивания цыплят, чтобы пополнить фабрику.