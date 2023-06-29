ПРАГА, 29 июн — ПРАЙМ. Из-за прекращения поставок пива в Россию и резкого роста уровня инфляции прибыль чешской компании Budvar после уплаты налогов составила 200,8 миллионов крон (около 9,1 миллиона долларов), что на 40% меньше по сравнению с показателями 2021 года, сообщило в четверг агентство CTK со ссылкой на данные фирмы. Раскрыто, насколько подорожал алкоголь у крупных европейских поставщиков

"Согласно годовому отчету пивоваренной компании Budvar, ее прибыль после уплаты налогов упала по сравнению с предыдущим годом на 40% — до 200,8 миллиона крон. В прошлом году предприятию пришлось справляться с прекращением поставок в Россию и последствиями инфляции", — отмечается в сообщении.

Однако гендиректор фирмы Петр Дворжак оценивает ситуацию оптимистично.

"Я очень рад, что в 2022 "чрезвычайном" году, когда мы практически в одночасье прекратили продажи на российском рынке, нам удалось в значительной степени компенсировать эти потери в объеме и продажах. Кроме того, нам пришлось иметь дело с последствиями резкого и внезапного повышения цен на электроэнергию, топливо и упаковочные материалы, что обошлось нам более чем в 250 миллионов крон (около 11,3 миллиона долларов)", – сообщил Дворжак агентству CTK.