МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россияне в этом году стали чаще покупать клубнику и черешню — продажи этих товаров в марте-июне относительно аналогичного периода прошлого года выросли в 2-4 раза, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Названы продукты, подешевевшие в России более чем вдвое

Так, например в "Яндекс Лавке" количество купленной клубники выросло в рекордные 2,6 раза, а черешни — практически в 2 раза. Аналитики объясняют такой аномальный спрос высоким качеством урожая в этом году – в России и Узбекистане.

В свою очередь в "Самокате" спрос на клубнику вырос больше чем в 2 раза, а на черешню — почти в 4 раза по сравнению с мартом-июнем 2022 года. В компании связали это с запуском продаж раньше сезона.

"Продажи клубники… выросли более чем в 2,5 раза год к году в натуральном выражении. Это обусловлено расширением предложения… Кроме того, росту спроса на ягоды способствует продолжающийся тренд на здоровое питание", — рассказали в "Магните". При этом спрос на черешню в сети увеличился на "двузначную величину".

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев отметил, что торговые сети-члены ассоциации значительно расширили предложение по ягодам разных сортов. "Их поставляют из южных регионов России, а также из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Молдовы. Высокая урожайность и, как следствие, широкая представленность способствуют увеличению спроса. К тому же наблюдается общий тренд на более бережное отношение к здоровью и рациону питания", — добавил он.

При этом директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов рассказал, что по основным группам продуктов питания в последние месяцы наблюдается дефляция, а у россиян в "продуктовом бюджете" появились "лишние деньги", которые, по традиции, они начали тратить на так называемые "вкусняшки", среди которых оказались и сезонные ягоды.