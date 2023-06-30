МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам 2022-2023 финансового года, завершившегося 31 мая, сократил чистую прибыль в годовом выражении на 16%, до 5,07 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Мировые авиакомпании повысили общий прогноз отраслевой прибыли на 2023 год

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 3,23 доллара с 3,75 доллара годом ранее. Выручка компании за год выросла на 10%, составив 51,217 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала финансового года Nike получила чистую прибыль в 1,031 миллиарда долларов, что на 28% меньше год к году. Разводненная прибыль на акцию составила 0,66 доллара против 0,9 доллара годом ранее, прогноз составлял 0,68 доллара.

Выручка компании за три месяца выросла на 5%, до 12,825 миллиарда долларов при прогнозе в 12,58 миллиарда. При этом выручка бренда Nike составила за квартал 12,225 миллиарда долларов, что на 5% больше уровня прошлого года.

Также в четвертом квартале выручка компании выросла в странах Северной Америки на 5%, в Европе, Ближнем Востоке и Африке — на 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Латинской Америке — на 1%.

После публикации отчета акции Nike дешевеют до открытия основных торгов на 4,3%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).