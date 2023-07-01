МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки вводится в РФ с 1 июля 2023 года, его размер составит 7 рублей за литр. Пенсии, микрозаймы и налоги: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Подакцизными станут упакованные напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, напитки содержащие сахар — например, глюкозу, фруктозу, сахарозу и другие подобные вещества, либо сироп с сахаром или мед. Важным условием является содержание углеводов — более 5 граммов на 100 миллилитров напитка, и объемная доля этилового спирта — она не должна превышать 1,2%.

Из-под действия акциза выведены соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе. Не признается сахаросодержащими напитками и алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5%. Закон, вводящий акциз, был подписан в конце ноября 2022 года.

"Введение акциза на сахаросодержащие напитки — это масштабное событие для всей индустрии, уже сейчас очевидно, что оно окажет серьезное влияние на работу каждой компании, независимо от размера производства", — прокомментировал РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков.

Он пояснил, что в результате индустрия напитков в РФ оказалась в ситуации вынужденной трансформации бизнес-процессов и необходимости перестроения многих ключевых механизмов: все это, по его мнению, может повлиять на формирование прибыли и организацию производства, маркетинговую стратегию.

"В данный момент главным вопросом для каждого производителя сахаросодержащих напитков является вопрос минимизации рисков и выработки четкой стратегии дальнейшей работы. Необходимо заранее проработать механику налоговой отчетности и принять принципиальные управленческие решения относительно дальнейшего функционирования компании", — считает Новиков.