МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российские ретейлеры теряют 2-7% продуктов от всего своего оборота из-за истекших сроков годности, при этом программа фудшеринга — бесплатной передачи продуктов нуждающимся — способна сократить это значение, рассказали РИА Новости эксперты платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Руспродсоюз" заявил о достаточном запасе продуктов в России

"Большое количество отходов пищевых продуктов и продуктов с просроченным сроком годности возникает в торговых сетях. Потери продуктов питания в российских розничных торговых сетях в среднем оцениваются как 2-7% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях-членах Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет 24% российских организаций розничной торговли) может составлять 700 тысяч тонн", — заявил замруководителя по экспертно-аналитической деятельности и коммуникациям Центра компетенций НТИ "Молекулярная инженерия в науках о жизни" Алина Осьмакова.

По ее словам, представители крупнейших розничных сетей в стране отмечают, что в структуре списания продуктов питания в пищевые отходы овощи, фрукты и зелень занимают первое место (в некоторых случаях до 60% от общего объема списания товаров). В свою очередь эксперт НТи FoodNet Андрей Зюзин предположил, что "от 10 до 25% продукции, которая сегодня выбрасывается, при должном управлении может стать частью программы фудшеринга".

ПОЗИЦИЯ РЕТЕЙЛЕРОВ

В X5 Group сообщили, что просроченные товары убираются сотрудниками с полок, они не подлежат продаже и не передаются людям, так как это запрещено законом — такие товары забирает региональный оператор по обращению с отходами и направляет на утилизацию. Названы продукты, подешевевшие в России более чем вдвое

При этом именно в рамках фудшеринга компания передает из магазинов и супермаркетов только хлебобулочные изделия за пару дней до окончания срока годности, из даркстора – порядка 80 наименований товаров (бакалея, фрукты-овощи, некоторые непродовольственные товары).

В среднем получается от 30 до 850 килограммов продуктов с одного торгового объекта в месяц. Списания в категории хлеб в участвующих в проекте магазинах снизились в среднем на 25%, на дарксторе по категориям фудшеринга – почти на 50%.

Там отметили, что возможная отмена НДС на передачу нуждающимся продуктов, близких к истечению сроков годности, мотивирует больше компаний и в большем объеме заниматься фудшерингом, так как это будет выгодно бизнесу.

"Сейчас ситуация складывается таким образом, что заплатить за утилизацию дешевле… Со своей стороны отмечаем, что бизнес также берет на себя организационные издержки, нужно отладить процессы сбора и учета таких продуктов, внести изменения в IT-системы, вести работу с НКО-партнерами, сотрудниками. Уверены, что поддержка государства в этом вопросе поможет вывести фудшеринг на более масштабный уровень", — добавили там. "ВкусВилл" начал продавать свои продукты в отделениях "Почты России"

Во "ВкусВилл" рассказали агентству, что в настоящее время в фудшеринге участвует 32 магазина сети в Москве, и по итогу 2022 года было спасено более 80 тонн еды. "Это такие продукты как овощи, фрукты, хлеб, бакалея. 2404 человека получили продуктовую помощь. За 5 месяцев 2023 года передано более 28 тонн продуктов", — подчеркнул ретейлер.

ВЛАСТИ О ФУДШЕРИНГЕ

При этом статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что министерство всесторонне поддерживает любые инициативы, направленные на рациональное использование нереализованных остатков пищевых продуктов. "Полагаем, что стимулирование фудшеринга позволит разрешить сразу несколько задач, стоящих сегодня перед государством, начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов", — резюмировал он.