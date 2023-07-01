СТАМБУЛ, 1 июл — ПРАЙМ. Компания Apple на фоне падающей турецкой лиры уже в четвертый раз с начала года повысила цены на продающиеся в Турции смартфоны iPhone 14, в самой простой комплектации телефон стоит минимум 47 499 лир (161 тысяча рублей), передает телеканал Habertürk. Капитализация Apple вновь достигла исторического рекорда

iPhone 14 Plus с памятью на 128 гигабайт стоит теперь 52,5 тысячи лир, модификация Pro в самом простом варианте — 61,5 тысячи лир.

В июне после очередного повышения цен самая дорогая модель — iPhone 14 Pro Max с памятью в терабайт — обходилась в 76,5 тысячи лир, теперь ее цена составляет 86 тысяч лир (более 293 тысяч рублей).

При этом ряд магазинов техники пока не обновил ценники.

До повышения весной цены на iPhone стартовали с отметки в 33 тысячи лир, таким образом, с начала года смартфон подорожал на 46%.

Лира дешевеет к доллару с конца мая.

Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум в понедельник и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.

На прошлой неделе ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. В предыдущий раз турецкий центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года — до 19% с 17%.