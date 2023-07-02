МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ранними арбузами и дынями лучше не увлекаться из-за большого количества нитратов в плодах, предупредил в эфире радио Sputnik агроном Владимир Викулов.

По его словам, чтобы арбузы и дыни раньше попадали на прилавки магазинов, фермеры используют значительное количество минеральных удобрений, и в этих плодах может накапливаться избыток нитратов.

"Есть ранние сорта арбузов и дынь, их к нам уже привозят из зарубежных стран, в первую очередь из Турции. Но я считаю, что ими лучше не увлекаться. Некоторые фермеры для получения раннего урожая могут грешить использованием повышенных доз минеральных удобрений. А бахчевые культуры склонны к накоплению нитратов", – объяснил Викулов.

По мнению агронома, чтобы снизить риск отравления солями азотной кислоты, ранние арбузы и дыни следует употреблять небольшими порциями.

"При употреблении арбузов и дынь важна умеренность. Другие культуры тоже могут накапливать нитраты, но мы не едим их в таком количестве, как бахчевые. Ведь некоторые любители едят арбузы и дыни килограммами. Молодому и здоровому человеку лучше не есть больше 200-300 граммов ранних арбузов и дынь за раз. Детям и пожилым людям следует употреблять еще меньше, чтобы избежать отравления", – отметил Викулов.

Агроном напомнил, что сезон арбузов и дынь в России обычно начинается в конце июля.