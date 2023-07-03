МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Треть россиян (34%) стала меньше покупать дорогостоящие товары за последний год, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. ЦБ выяснил, где предпочитают хранить свои сбережения россияне

Треть россиян — 34% — стала реже покупать дорогостоящие товары за последний год, 4% стали делать это чаще. Больше половины опрошенных (57%) признались, что в этом вопросе у них ничего не изменилось.

В случае поломки какого-то предмета 18% покупают новый — 26% тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, и только 13% тех, кто называет его плохим. Еще 27% отдают сломанный предмет в ремонт, 46% ремонтируют сами или пользуются бесплатной услугой ремонта "от соседа".

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 24 июня 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.