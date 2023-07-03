МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Средний чек на ювелирные украшения в России за январь-май вырос на 17% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 6693 рубля, при этом больше всего он оказался в Санкт-Петербурге, подсчитали для РИА Новости в ювелирном холдинге Sokolov. Средний чек россиян на детские секции за год вырос на пять процентов

"Средний чек на украшения в стране за первые пять месяцев года показал рост на 17%, достигнув суммы 6693 рубля. Самый высокий средний чек оказался в Санкт-Петербурге (7551 рубль), Москве (7164 рубля), Ростове-на-Дону (6743 рубля), Саратове (6720 рублей) и Ярославле (6569 рублей)", — заявили там.

При этом сильнее всего за пять месяцев этого года он вырос в Ростове-на-Дону (+49%), Челябинске (+41%), Воронеже (+33%), Ярославле (+29%), Самаре (+22%) и Саратове (+20%).

А наибольший рост продаж украшений, в свою очередь, был отмечен в Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Перми и Санкт-Петербурге. В топ-3 города по количеству купленных ювелирных изделий традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Кроме того, в компании подсчитали, что почти четверть от всех продаж ювелирных украшений пришлась на золото. Однако серебро по-прежнему остается самым востребованным металлом в стране — украшения из этого материала составили 77% продаж. Наибольший интерес к серебру был зафиксирован у жителей Красноярска, Перми, Омска и Новосибирска.

"Среди женских ювелирных изделий самыми популярными стали серьги, кольца, подвески и браслеты, а среди мужских — браслеты, часы, кольца и подвески. Спрос за указанный период больше всего вырос на цепи и колье", — заключили в компании.