МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. "Авито" в раках совместного пилотного проекта с 5Post (входит в X5 Group) запустил доставку посылок в более чем 13 тысяч точек выдачи, расположенных в торговых сетях "Пятерочка" и "Перекресток", также заказы можно будет забрать в более чем 5 тысячах постаматов компании, сообщили РИА Новости в "Авито". "Авито" запустила раздел с российскими брендами

"В рамках совместного пилотного проекта пользователи "Авито" могут получать посылки в более чем 5 тысячах постаматов во всех регионах России, обслуживаемых компанией 5Post (входит в X5 Group) — сервисом с обширной сетью по доставке онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи. Кроме этого, получить заказы можно будет еще и в более чем 13 тысячах точек выдачи, расположенных в торговых сетях "Пятерочка" и "Перекресток". В дальнейшем, при принятии положительного решения по результатам пилота, также можно будет отправлять заказы через точки выдачи на кассах", — сообщили в компании.

В компании отметили, что сейчас активно растут сделки между жителями разных регионов: за два года количество заказов через "Авито Доставку" выросло в 10 раз.

"Увидеть все доступные постаматы и пункты выдачи 5Post и выбрать наиболее удобную точку пользователи смогут при оформлении заказа. На старте для доставки в постаматы будут доступны товары стоимостью до 15 тысяч рублей, в дальнейшем максимальная стоимость заказа будет увеличена до 150 тысяч рублей. Максимальный вес отправления не должен превышать 15 килограммов", — добавили в компании.

Отмечается, что срок хранения заказа в точке выдачи составит семь дней с возможностью продления еще на неделю.

"Выбор постаматов и пунктов выдачи 5Post среди других точек получения будет доступен пользователям "Авито" при заказе у частных продавцов со значком "Документы проверены" или "Есть аккаунт на Госуслугах". … Отличие от получения заказа через постамат от аналогичного процесса в пункте выдачи заказов (ПВЗ) или при курьерской доставке в том, что от заказа нельзя будет отказаться на месте. В случае если товар окажется поврежден, пользователю нужно написать в поддержку "Авито": в ситуации разберутся и помогут оформить компенсацию", — подытожили в компании.