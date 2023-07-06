МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложил вводить запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах, если жильцы решат, что она им мешает, сообщила пресс-служба партии "Новые люди". В Госдуму внесли законопроект о легализации продажи алкоголя

"Вице-спикер Государственной Думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил запрещать продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах, если она мешает жильцам", — сказано в пресс-службе.

По мнению депутата, в некоторых районах запрет продажи алкоголя необходим.

"Я не знаю, стоит ли вводить такой запрет по всей России, но считаю, что есть районы, в которых запрет продажи алкоголя просто необходим. Я прежде всего говорю о таких местах, как Патриаршие пруды (в Москве — ред.), где ночная жизнь лишает местных жителей сна и покоя", — привела слова парламентария пресс-служба партии.