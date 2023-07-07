МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Средняя цена творога, продаваемого в несетевой рознице РФ, упала за июнь сразу на 5%, молочная гастрономия — йогурты и творожки — подешевели меньше, на 2%, следует из материалов компании "Эвотор" (есть у РИА Новости). Плодоовощная продукция России подешевела с прошлого года

Компания в рамках собственных индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из продуктовых категорий, 141 SKU из категории "алкоголь", 87 SKU из категории "сигареты", 57 SKU из товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах. В РФ активировано более 950 тысяч смарт-терминалов компании.

"В июне по сравнению с маем средние цены на творог снизились на 5%", — говорится в материалах. Густые йогурты и творожки также подешевели, но меньше — на 2%. Меньше всего снизилась средняя цена на сметану, сливки и молочные десерты — минус 1%. Но при этом, согласно данным "Эвотора", молоко и сливочное масло подорожали за месяц на 1%.

"В настоящее время в розничном сегменте действительно отмечается снижение цен на молочную продукцию. Это является прямым следствием снижения цен на сырое молоко, которое произошло на рынке в I полугодии текущего года", — прокомментировал директор аналитического департамента Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Алексей Воронин.

По его словам, эта ситуация характерна и для сетевой, и для несетевой розницы. Но производители отмечают плавное восстановление спроса, добавляет он, прогнозируя, что летом рынок найдет новый баланс и с осени начнется постепенное восстановление цен.

БЫЛА СТАБИЛЬНОЙ ИЛИ РОСЛА

По ряду товаров цена не изменилась — например, на уровне мая она осталась на пшеничную муку, макароны, рис и кофе; сосиски, пельмени и лапша быстрого приготовления за июнь также не подорожали.

Вместе с тем, в первый летний месяц цена на упакованную воду, на лимонады и газировки прибавила 1%, на столько же подорожали чай, шоколад в плитках и зефир. Орехи в глазури и драже прибавили в июне 2% по сравнению с маем, а готовые завтраки, мюсли и гранола подорожали сразу на 6%.

Отдельно отмечается подорожание сигарет — за месяц на 1%, а за год, то есть по сравнению с июнем прошлого года — на 8%: по словам представителя табачной индустрии, такой рост напрямую связан с увеличением налоговой нагрузки, а именно — ставки акциза, которая в этом году повышалась два раза.

Цены на непродовольственные товары за июнь снизились на 1%, но остаются на 6% выше, чем в июне прошлого года, добавляет "Эвотор".