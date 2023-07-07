МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижаться, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). ФАО зафиксировала незначительный рост мировых цен на продовольствие

"В июне 2023 года среднее значение индекса продовольственных цен составило 122,3 пункта, что на 1,7 пункта (1,4%) ниже показателя мая и на целых 37,4 пункта (23,4%) ниже максимальных уровней, достигнутых в марте 2022 года. Зафиксированное в июне снижение значения индекса по сравнению с уровнем прошлого месяца обусловлено падением значения индексов цен на сахар, растительные масла, зерновые и молочную продукцию, при этом значение индекса цен на мясо практически не изменилось", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к маю на 2,9 пункта, или на 2,4%, — до 115,8 пункта. Это было вызвано падением международных цен на пальмовое и подсолнечное масла. Индекс цен на молочную продукцию опустился к маю на 1 пункт, или на 0,8%, — до 116,8 пункта. Организация объясняет это падением международных цен на сыр, главным образом из‑за наличия значительного экспортного предложения.

Индекс цен на зерновые снизился на 2,1%, или на 2,7 пункта, до 126,6 пункта, и ФАО объясняет это снижением цен на все основные зерновые. Так, кукуруза и пшеница подешевели благодаря хорошим перспективам урожая.

Индекс цен на мясо не изменился с уровня мая в 117,9 пункта. Отсутствие динамики объясняется ростом международных цен на мясо птицы и свинины одновременно со снижением стоимости говядины и баранины. Рост цен на мясо птицы обусловлен сохраняющимся высоким импортным спросом, особенно в Азии, и опасениями в связи с возможными проблемами с поставками из-за возникновения крупных очагов птичьего гриппа. Цены на говядину и баранину снизились из-за увеличения экспортного предложения.

Индекс цен на сахар в июне вырос к маю на 5,1 пункта, или на 3,2%, — до 152,2 пункта. ФАО отмечает, что это связано с хорошим урожаем сахарного тростника в Бразилии сезона 2023-2024 годов, а также снижением спроса, особенно со стороны Китая – второго по объему импортера сахара в мире.