МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением создать рекомендации по приготовлению шаурмы, устанвить полезные ингредиенты и исключить вредные, сообщила пресс-служба партии "Новые люди". Диетолог раскрыла, какие продукты можно есть после конца срока годности

"Сегодня у нас нет стандарта "правильной" шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге – шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные", — процитировала его слова пресс-служба партии.

Вице-спикер Госдумы отметил в обращении, что сейчас официальные рекомендации по составу шаурмы отсутствуют, "в результате отдельные производители шаурмы добавляют больше вредных продуктов в шаурму".

Даванков также предложил разработать знак качества "Московский стандарт", который будет размещаться на точках продажи шаурмы, если рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются.

Он отметил, что шаурма — "неотъемлемый спутник нашей жизни" и поэтому она должна быть качественной.